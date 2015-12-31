مصطفى بكرى: لن أعطى صوتى إلا لمرشح منتخب لرئاسة البرلمان

قال النائب مصطفى بكرى، أنه لن يمنح صوته إلا لرئيس منتخب يتوافق مع المعايير التى يجب أن تتوفر فى رئيس المجلس، مشيراً إلى أن مسالة طرح اختيار رئيس البرلمان من المعيين تنال من الشخصيات المنتخبة.

وتساءل بكرى ألا يوجد من بين 568 نائب منتخب شخص يصلح رئيساً للبرلمان؟ وهل هناك ضرورة لاختيار معين رئيساً؟.. وناشد بكرى النواب المحترمون بضرورة اختيار رئيساً منتخباً.

وطرح "بكرى" اسم الدكتور على عبد العال، كواحد من هذه الشخصيات التى تجمع بين الفقه القانونى والدستورى وبين كونه منتخب وابدى اندهاشه من أن الذين يقولون اننا نحتاج إلى شخص لرئاسة البرلمان يتوافر فيه الحزم والقدرة على مواجهة الأصوات المتشددة.

وأوضح بكرى أن أسلوب إدارة المجلس بالتواصل والاحتكام لتطبيق اللائحة هو الأساس، ونحن لسنا فى مدرسة نحتاج إلى مدرساً يمسك العصا نحن نواب فى حاجة إلى من يطبق اللائحة وإتاحة الفرصة لجميع الآراء بطريقة ديمقراطية ومن سيخرج عن مقتضيات العضوية فإنه بقدرة البرلمان أن يحيله للجنة القيم ويكون قرار عقابه بيد أعضاء المجلس وليس رئيس المجلس.

وأضاف بكرى أن الذين يرفضون مسالة ترشيح عبد العال ليس لديهم حجة سوى القول انه رجل مؤدب فهل أصبح الأدب والاحترام وسيلة للمعايرة وعدم الاختيار، لافتا إلى أن هذا أمر غريب.