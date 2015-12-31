بالصور..البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى بالذكرى الخامسة لشهداء القديسين

ترأس البابا تواضروس الثانى صباح اليوم، صلاة القداس الإلهى فى الذكرى السنوية الخامسة لشهداء كنيسة القديسين، بمزار الشهداء بدير الشهيد العظيم مارمينا العجايبى بصحراء مريوط.

وقال البابا تواضروس، إن هذا اليوم هو يوم فرح، وعندما نصلى فى موقع رقاد الشهداء، إنما تذكارات فرح، وأشار إلى أن الكنيسة قدمت هؤلاء لينالوا إكليل الشهادة كصحبة ورد وزهور إلى الله.

وأضاف البابا، أن الكنيسة القبطية هى كنيسة شهداء، خاصة فى عصور الاستشهاد فى الكنيسة القبطية والذى يمتد إلى أكثر من 2000 عام، ونحن سعداء أننا عشنا فى هذا الزمن ورأيناهم بأعيننا وهم يستشهدون فقط لأنهم يحملون اسم المسيح.

وطالب الأقباط بالفرح بالعام الجديد بالتقرب من الله، وخدمة الكنيسة والوطن والمجتمع.



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