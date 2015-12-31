جاكي شان يعطي ويل سميث درسًا حميدًا بشأن «الماء»

كتب: عمر محيسن

في زيارته الأخيرة للوس أنجلوس، شارك جاكي شان مع مجموعة من نجوم هوليوود في حفلة عشاء بمنزل ويل سميث، والتي انتهت بتصرف غريب من النجم العالمي شان.

وبعد انتهائهم من الطعام، وقف شان وأخذ كوبه، النصف مملوء بالماء، وأفرغه في أصيص نباتات، وحين سأله سميث عن فعلته، أوضح شان أن في لوس أنجلوس، مثل بكين، الناس يهدرون الماء بشكل دوري، حتى في وقت النقص، فلماذا لا يحافظ هو على البعض.

وأعجب سميث بكلام شان، وقال له بعد فترة من الصمت: من الآن فصاعد، كل عائلتي يجب أن يتعلموا هذا.

الاقتصاد في المياه ليس المجال الوحيد الذي ترى «هوليوود» شان نوذجًا يُحتذى به، فهو واحد من الممثلين القليلين الذين يملكون بوسترات رئيسية في كلٍ أمريكا والصين، ولكنه أيضًا أحد القليلين أصحاب الفهم الصحيح لمبادئ صناعة الأفلام على كلا جهتي المحيط الهادي.

ويعتبر موقع شان المتشابك بين المشرق والمغرب من أهم أسباب جَنيه لـ50 مليون دولارفي هذه السنة أكثر من أي ممثل في العالم، بجانب روبرت داوني جونيور، وهو ما يكفي لاحتلاله رقم 38 بين أشهر مئة هذا العام.

ويحافظ شان أيضًا على حضور الفعاليات الخيرية على نطاق أوسع من حضوره لحفلات هوليوود، فهو سفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، ويملك مؤسسته الخيرية الخاصة.

وشارك مؤخرًا في حملات إعلانية ضخمة لتشجيع الصينين على شراء المنتجات المصنوعة من جلود النمور ووحيد القرن.