أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الاهلي - عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية وباسم يكتفي بالبدني

Google+ Print
مران الاهلي - عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية وباسم يكتفي بالبدني مران الاهلي - عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية وباسم يكتفي بالبدني

انتظم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في المران الجماعي للفريق صباح اليوم، الخميس .

حسام عاشور غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام أسوان بسبب الإصابة، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك حسام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل طبيعي صباح اليوم، بعد أن عاد من الإصابة.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن اللاعب صاحب الـ 30 عاما بات جاهزا للمشاركة في اللقاء المقبل أمام الإنتاج الحربي في الدوري.

من جهة أخرى، واصل باسم علي ظهير أيمن الفريق، تدريباته البدنية المنفدرة.

وغاب باسم علي أيضا عن مباراة الأهلي وأسوان في الدوري بسبب تعرضة لنزلة برد قوية.

ورغم عدم شفاء اللاعب من البرد بشكل كامل، إلا أن طبيب الفريق أكد جاهزيته للمباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع