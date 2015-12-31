مران الاهلي - عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية وباسم يكتفي بالبدني

انتظم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في المران الجماعي للفريق صباح اليوم، الخميس .

حسام عاشور غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام أسوان بسبب الإصابة، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك حسام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل طبيعي صباح اليوم، بعد أن عاد من الإصابة.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن اللاعب صاحب الـ 30 عاما بات جاهزا للمشاركة في اللقاء المقبل أمام الإنتاج الحربي في الدوري.

من جهة أخرى، واصل باسم علي ظهير أيمن الفريق، تدريباته البدنية المنفدرة.

وغاب باسم علي أيضا عن مباراة الأهلي وأسوان في الدوري بسبب تعرضة لنزلة برد قوية.

ورغم عدم شفاء اللاعب من البرد بشكل كامل، إلا أن طبيب الفريق أكد جاهزيته للمباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.