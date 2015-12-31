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أنطوي على رأس قائمة الأهلي الإفريقية

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أنطوي على رأس قائمة الأهلي الإفريقية أنطوي على رأس قائمة الأهلي الإفريقية

دخل جون أنطوي قائمة الأهلي المكونة من 30 لاعب التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا العام المقبل.

ويحق للأهلي استبدال لاعب مكان أخر مقابل رسوم قدرها 500 دولار حتى منتصف يناير 2016.

وسيبدأ الأهلي مشواره القاري من دور الـ32 بملاقاة الفائز من ريكوراتيفو ليبولو الأنجولي وراسينج ميكوميسنج بطل غينيا الاستوائية.

وضمت القائمة كل من.

شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض - أحمد ربيع

أحمد فتحي - باسم علي - محمد هاني - شريف حازم - محمد نجيب - رامي ربيعة - أحمد حجازي - سعد سمير - صبري رحيل - حسين السيد.

أحمد الشيخ - محمد حمدي - حسام غالي - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مؤمن زكريا - محمد حمدي زكي.

عماد متعب - أحمد حمدي - ماليك إيفونا - جون أنطوي - أحمد عبد الظاهر - عمرو جمال.

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