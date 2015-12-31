أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ملاحة سوداء" للتحذير من زيادة الملح فى الطعام وتجنب ارتفاع ضغط الدم

Google+ Print
"ملاحة سوداء" للتحذير من زيادة الملح فى الطعام وتجنب ارتفاع ضغط الدم "ملاحة سوداء" للتحذير من زيادة الملح فى الطعام وتجنب ارتفاع ضغط الدم
فى محاولة جديدة لتخفيف الملح فى الطعام الذى يسبب العديد من الأمراض التى تضر بالصحة توصلت مدينة نيويورك الأمريكية إلى طريقة سهلة ومريحة ألزمت بها جميع المطاعم وفى حالة عدم تنفيذها يتعرض صاحب المطعم للغرامة.

وتعتمد الطريقة على وضع ملاحة سوداء فوق المنضدة لتخبر المستهلك فى حالة زيادة الملح الموجود فى طعامه وحتى تساعده على تقليل من كمية الملح التى يتناولها والتى تؤدى إلى ارتفاع الضغط وأضرار صحية أخرى

والجدير بالذكر أن عملية الملاحات الملزم بها أصحاب المطاعم سوف يتم مراقبتها عن طريق الكاميرات التى سوف تبين وجود الملاحات على الشاشات الكبرى الموجودة بالمطعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365