"ملاحة سوداء" للتحذير من زيادة الملح فى الطعام وتجنب ارتفاع ضغط الدم

فى محاولة جديدة لتخفيف الملح فى الطعام الذى يسبب العديد من الأمراض التى تضر بالصحة توصلت مدينة نيويورك الأمريكية إلى طريقة سهلة ومريحة ألزمت بها جميع المطاعم وفى حالة عدم تنفيذها يتعرض صاحب المطعم للغرامة.

وتعتمد الطريقة على وضع ملاحة سوداء فوق المنضدة لتخبر المستهلك فى حالة زيادة الملح الموجود فى طعامه وحتى تساعده على تقليل من كمية الملح التى يتناولها والتى تؤدى إلى ارتفاع الضغط وأضرار صحية أخرى

والجدير بالذكر أن عملية الملاحات الملزم بها أصحاب المطاعم سوف يتم مراقبتها عن طريق الكاميرات التى سوف تبين وجود الملاحات على الشاشات الكبرى الموجودة بالمطعم.