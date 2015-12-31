"ملاحة سوداء" للتحذير من زيادة الملح فى الطعام وتجنب ارتفاع ضغط الدم

فى محاولة جديدة لتخفيف الملح فى الطعام الذى يسبب العديد من الأمراض التى تضر بالصحة توصلت مدينة نيويورك الأمريكية إلى طريقة سهلة ومريحة ألزمت بها جميع المطاعم وفى حالة عدم تنفيذها يتعرض صاحب المطعم للغرامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتعتمد الطريقة على وضع ملاحة سوداء فوق المنضدة لتخبر المستهلك فى حالة زيادة الملح الموجود فى طعامه وحتى تساعده على تقليل من كمية الملح التى يتناولها والتى تؤدى إلى ارتفاع الضغط وأضرار صحية أخرى
والجدير بالذكر أن عملية الملاحات الملزم بها أصحاب المطاعم سوف يتم مراقبتها عن طريق الكاميرات التى سوف تبين وجود الملاحات على الشاشات الكبرى الموجودة بالمطعم.