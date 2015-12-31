أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

Google+ Print
صور| توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة جنوب الوادي صور| توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

 شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي االقدرات الخاصة (الحركية) بالجامعة، بحضور الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد أحمد حفني عبيد، أمين عام الجامعة، ومطاوع فكري، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية.

وأكد منصور، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب  داخل الجامعة ويأتي تقديم هذه الدراجات البخارية؛ لمساعدة الطلاب على التحرك داخل الجامعة من مكان إقامتهم بالمدن الجامعة لمقار الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات اليوم، أن الطلاب من ذوي القدرات الخاصة يقدمون تمثيلا متميز للجامعة في كافة الانشطة و المنافسات التي يشاركون بها ويحققون مراكز متقدمة ويجري الآن إنهاء إجراءات شراء عدد آخر من الدراجات البخارية المجهزة للطلاب المستحقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا