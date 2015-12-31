صور| توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي القدرات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الخميس، توزيع دراجات بخارية على الطلاب ذوي االقدرات الخاصة (الحركية) بالجامعة، بحضور الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد أحمد حفني عبيد، أمين عام الجامعة، ومطاوع فكري، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية.

وأكد منصور، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب داخل الجامعة ويأتي تقديم هذه الدراجات البخارية؛ لمساعدة الطلاب على التحرك داخل الجامعة من مكان إقامتهم بالمدن الجامعة لمقار الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات اليوم، أن الطلاب من ذوي القدرات الخاصة يقدمون تمثيلا متميز للجامعة في كافة الانشطة و المنافسات التي يشاركون بها ويحققون مراكز متقدمة ويجري الآن إنهاء إجراءات شراء عدد آخر من الدراجات البخارية المجهزة للطلاب المستحقين.