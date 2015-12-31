أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا.. برشلونة يضم لاعب فلومينينزي الشاب

Google+ Print
رسميا.. برشلونة يضم لاعب فلومينينزي الشاب رسميا.. برشلونة يضم لاعب فلومينينزي الشاب

أكمل برشلونة الإسباني ضم لاعب فريق فلومينينزي البرلزيلي روبيرت جونسالفيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جونسالفيش صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة بعد حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية ضم النادي الكتالوني للاعب بشكل نهائي.

واستغل برشلونة علاقته الطيبة بإدارة فلومينينزي لاتمام الصفقة، إذ أن ثنائي الفريق الشابين أيضا كينيدي وجيرسون كانا معروضان على برشلونة في بداية العام، إلا أن الفريق الكتالوني لم يرغب بهما، لينتقلا إلى تشيلسي وروما على التوالي.

ويلعب جونسالفيش مع فلومينينزي منذ عام 2013، كما يلعب مع منتخبات البرازيلي في المراحل السنية تحت 15 و17 سنة بانتظام.

وتعرض جونسالفيش لحادث سيارة في عام 2014، أبعدته عن الصورة لفترة قبل أن يعود للتألق من جديد ويسجل هدفا في 4 مشاركات كبديل مع الفريق الأول للفريق البرازيلي بالموسم المنقضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع