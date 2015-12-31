ضبط عاطل بتهمة القرصنة على بيانات عملاء بنوك أجنبية ومصرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت وإستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسوق الإلكترونى.

وتلقت إدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من مسئولى أحد البنوك المصرية عن رصد قيام شخص مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال المواقع الإلكترونية لأحدى شركات التسوق بإستخدام بيانات بطاقات إئتمانية صادرة من أحد البنوك بدولة أجنية وتبين أنها لاتخص ذلك الشخص ورفض البنك الأجنبى سداد قيمة تلك العمليات لكونها نتاج عملية إحتيال .

وعقب جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط محمد. ف. ر 17 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

وقام المذكور بالحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية مستولى عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت بإسلوب إحتيالى، وإستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع شركات التسويق الإلكترونى طالباً تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب تلك البطاقات الإئتمانية المستولى على بياناتها وإستلام تلك الأجهزة والإستيلاء عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بإستلام بعض الأجهزة التى قام بشرائها بذات الأسلوب والبالغ قيمتها 30 ألف جنيه ، وضبط بحوزته كمبيوتر محمول «لاب توب»، بفحص الجهاز المضبوط والبريد الإلكترونى والهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى على «أرقام بطاقات إئتمانية واكوادها السرية خاصة بعملاء العديد من البنوك، والرسائل المتبادلة مع شركة التسوق الإلكترونى بتأكيد عمليات الشراء التى تفيد إرتكابه للوقائع محل البلاغ، وصفحات مقلده لمواقع إلكترونية وبنوك أجنبية، أعداد هائلة من عناوين البريد الإلكترونى التى يتم إرسال إليها الرسائل الخادعة بزعم كونها مرسلة من البنوك وتلقى منها البيانات البنكية الخاصة بالضحايا، وبرامج تخفى على الإنترنت وأخرى خاصة بإختراق مواقع الدفع الإلكترونى ، و أكواد خاصة بإختراق أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالضحايا للإستيلاء منها على بياناتهم البنكية، و أوامر حجز فنادق وتذاكر طيران خصماً من حساب بطاقات إئتمانية مستولى عليها، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه للوقائع وممارسته للنشاط الإجرامى الوارد بعمليات الفحص،

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور ، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق .