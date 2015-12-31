«داعش» يتبنى الهجوم على قلعة دربند جنوب روسيا

تبنى تنظيم داعش، اليوم الخميس، هجومًا جنوبي روسيا منذ يومين وراح ضحيته قتلى وجرحى.

ونشرت مواقع إلكترونية مرتبطة بالتنظيم، بيانا يتبنى فيه داعش الهجوم، الذي استهدف مجموعة من الأشخاص كانوا يزورون قلعة تاريخية في منطقة داغستان بجنوب روسيا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح بإطلاق رصاص ليل الثلاثاء.

وقال البيان، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” إن عناصر من التنظم تمكنوا من “شن هجوم على منطقة يتواجد بها عدد من ضباط المخابرات الروسية في مدينة ديربينت”، مؤكدا أن “ضابط مخابرات روسيا” قتل بالهجوم.

واستهدف الهجوم قلعة دربند التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” القلعة على قائمة التراث العالمي عام 2013.