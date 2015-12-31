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خمسينى يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ممارستها الجنس مع ابن زوجته الأولى

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خمسينى يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ممارستها الجنس مع ابن زوجته الأولى خمسينى يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ممارستها الجنس مع ابن زوجته الأولى
أقام "خليل.كارم"، رجل خمسينى، دعوى زنا ضد زوجته "نجاه" أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بارتكاب العلاقة المحرمة مع نجل زوجته الأولى الذى رباه واعتبره منذ الصغر ابنا له داخل منزله.

وقال الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 2876لسنة2015 أمام المحكمة، عندما تزوجت زوجتى الأولى كانت لديها ابن صغير وخلال 25 عاما التى قضاها فى منزلى لم أعتبره غريبا بل احتضنته كابن لى وبعد وفاة والدته عندما أقترح ترك المنزل رفض وأعطيته كل ما أملك ولكنى كنت بحاجة لامرأة ترعانى فتزوجت بشابة فى الـ30 وعشنا خلال سنتين حياة مستقرة ولكن بعدها بدأ كل شىء فى التغير.

وأضاف الزوج، فى البداية كانت علاقته مع زوجتى تشوبها الكثير من سوء التفاهم الدائم ولكن مع الوقت ظهر التقارب بينهم ولم أكن أعلم أن قصه حب وقعت بينهم وأن الاثنين يقومان بخداعى وخيانتى بعد خروجى من المنزل ونسيان كل ما أفعله من أجلهم مقابل علاقة حرام .

وتابع، اقترحت تزويج من كنت أعتبره كابن لى ولكنه رفض وزوجتى ظهر عليها الغيرة الشديدة، وهنا أدركت أن مصيبة قد وقعت فأخذت أراقبهم حتى لا أظلمهم بشكى فيهم وبالفعل شاهدهم فى منزلى وعلى سريرى يقومون بممارسة الزنا دون حياء ومن وقتها وأنا فقد عقلى فلم أكن أتوقع أن يطعننى من سهرت وتعبت فى تربيته فى شرفى.

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مصر 365