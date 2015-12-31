رفض استئناف 4 إخوان على قرار حبسهم بتهمة التحريض على العنف فى السويس

قررت محكمة جنح المستأنفة بالسويس اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من 4 قيادات وكوادر لتنظيم الإخوان الإرهابى، هم: "أيمن.ع" و"ياسر.هـ" و"مصطفى.ى" و"عبد الرحمن.أ"، وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان ضباط الأمن الوطنى تمكنوا من ضبط المتهمين فى شهر أبريل الماضى بناء على قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وحشد المواطنين للتظاهر مع أعضاء تنظيم الإخوان والتعدى على قوات الجيش والشرطة بشوارع المحافظة.