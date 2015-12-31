أمن السويس يضبط 44 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة قبل رأس السنة

شنت قوات الأمن فى السويس، حملة أمنية مكبرة فجر اليوم، تمكنوا خلالها من القبض على 44 من تجار وموزعى المواد المخدرة، قبل احتفالات رأس السنة.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، أصدر تعليمات لمباحث مديرية أمن السويس ومكافحة المخدرات بمديرية الأمن، بشن حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات بجميع أحياء المحافظة.

وقام العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بقيادة الحملة الأمنية، وتم ضبط 44 من تجار المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات من مختلف الأنواع، حيث كان تجار المخدرات يستعدون لتوزيعها بليلة رأس السنة.

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