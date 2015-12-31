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الأمم المتحدة : 170 فلسطينيا و 26 إسرائيليا قتلوا خلال عام 2015

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الأمم المتحدة : 170 فلسطينيا و 26 إسرائيليا قتلوا خلال عام 2015 الأمم المتحدة : 170 فلسطينيا و 26 إسرائيليا قتلوا خلال عام 2015

>أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 170 فلسطينيا و26 إسرائيليا قتلوا حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجارى ، وذلك فى هجمات واشتباكات شهدتها الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأضاف المكتب فى بيان اليوم / الخميس / أنه تم تسجيل (141) من القتلى الفلسطينيين ، و (22) من القتلى الإسرائيليين منذ بدء التصعيد الحالى للعنف فى أول أكتوبر الماضى .

وأوضح أن نحو 15377 فلسطينيا و 350 إسرائيليا أصيبوا خلال العام الجارى ، فيما تم تسجيل أكثر من 90 بالمائة من الإصابات الفلسطينية فى الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، وكانت الغالبية العظمى أثناء المظاهرات والاشتباكات ، بينما نجمت 56 بالمائة من الإصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع التى استدعت التدخل الطبى ، و25 بالمائة جراء إطلاق الرصاص المطاطى (أوالرصاص المغلف بالمطاط) و14 بالمائة جراء استخدام الذخيرة الحية ، فى حين أن باقى الإصابات نجمت جراء الاعتداء الجسدى .

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 539 مبنى يمتلكها فلسطينيون فى أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، خلال العام الجارى مما أدى إلى تهجير 742 فلسطينيا ، وأثرت على 2600 آخرين ، وأن الغالبية العظمى من هذه المبانى هدمت لعدم حصولها على تراخيص للبناء ، فيما نفذت 19 عملية هدم عقابية لمنازل عائلات فلسطينيين ومنازل مجاورة لها لمشتبه بهم فى تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
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مصر 365