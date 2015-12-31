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قائد الجيش اللبنانى: تم توقيع العقود المتفق عليها لشراء أسلحة من فرنسا

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قائد الجيش اللبنانى: تم توقيع العقود المتفق عليها لشراء أسلحة من فرنسا قائد الجيش اللبنانى: تم توقيع العقود المتفق عليها لشراء أسلحة من فرنسا

أعلن قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى أن المملكة العربية قد وقعت العقود المتفق عليها فى إطار الهبة السعودية لشراء أسلحة لجيش لبنان من فرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال قهوجى فى تصريح لصحيفة "المستقبل" اللبنانية أنه كان قد أبلغ رسمياً قبل ثلاثة أيام من رئيس شركة "أوداس" الفرنسية المسئولة عن الصفقة الأميرال إدوار جيو أن وزارة المالية السعودية وقعت العقود المتفق عليها مع الشركة، وأنّ العمل يتم حالياً فى سبيل تحديد الجدول الزمنى اللازم لتسليم لبنان الأسلحة الفرنسية بموجب هبة الثلاثة مليارات دولار.

وأوضح فى هذا السياق إلى أن "أوداس" ستبدأ من جهتها توقيع العقود مع الشركات المصنّعة بشكل يضع الهبة على سكة التنفيذ وفق الجدول الموضوع.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت فى عهد الملك الراحل عبد الله بن العزيز عن هبة لتسليح الجيش اللبنانى من فرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.. كما أعلنت عن هبة أخرى بقيمة مليار دولار توزع مناصفة بين الجيش والأمن اللبنانيين.
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