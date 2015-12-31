ديفيد مويس يعترف: قد أتولى تدريب مانشستر يونايتد مرة أخرى

اعترف ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد الأسبق أنه لا يمانع تدريب الفريق من جديد حال عرض عليه ذلك.

مويس تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا للسير أليكس فيرجسون في موسم 2013/2014، إلا أنه أقيل قبل نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وقال مويس في تصريحات لقناة “BT Sport”: "كان لدي مجموعة رائعة من اللاعبين في مانشستر يونايتد، فازول بالدوري الإنجليزي تحت قيادة أليكس فيرجسون".

مويس أتبع "الأمر كان يحتاج فقط للوقت، لأنني لم أكن لغير طريقة لعبهم وعقلية تفكيرهم في 10 أشهر فقط".

وأضاف "إذا عرضوا علي تدريب مانشستر يونايتد مجددا سأوافق بكل تأكيد، فقليلين جدا في العالم هم من لا يحبون تدريب مانشستر يونايتد".

وتولى مويس تدريب فريق ريال سوسيداد بالموسم المنقضي في إسبانيا، إلا أنه أقيل أيضا من منصبه.