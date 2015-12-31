أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديفيد مويس يعترف: قد أتولى تدريب مانشستر يونايتد مرة أخرى

Google+ Print
ديفيد مويس يعترف: قد أتولى تدريب مانشستر يونايتد مرة أخرى ديفيد مويس يعترف: قد أتولى تدريب مانشستر يونايتد مرة أخرى

اعترف ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد الأسبق أنه لا يمانع تدريب الفريق من جديد حال عرض عليه ذلك.

مويس تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا للسير أليكس فيرجسون في موسم 2013/2014، إلا أنه أقيل قبل نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وقال مويس في تصريحات لقناة “BT Sport”: "كان لدي مجموعة رائعة من اللاعبين في مانشستر يونايتد، فازول بالدوري الإنجليزي تحت قيادة أليكس فيرجسون".

مويس أتبع "الأمر كان يحتاج فقط للوقت، لأنني لم أكن لغير طريقة لعبهم وعقلية تفكيرهم في 10 أشهر فقط".

وأضاف "إذا عرضوا علي تدريب مانشستر يونايتد مجددا سأوافق بكل تأكيد، فقليلين جدا في العالم هم من لا يحبون تدريب مانشستر يونايتد".

وتولى مويس تدريب فريق ريال سوسيداد بالموسم المنقضي في إسبانيا، إلا أنه أقيل أيضا من منصبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع