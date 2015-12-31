رسميا.. برشلونة يضم لاعب فلومينينزي الشاب

أكمل برشلونة الإسباني ضم لاعب فريق فلومينينزي البرلزيلي روبيرت جونسالفيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جونسالفيش صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة بعد حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية ضم النادي الكتالوني للاعب بشكل نهائي.

واستغل برشلونة علاقته الطيبة بإدارة فلومينينزي لاتمام الصفقة، إذ أن ثنائي الفريق الشابين أيضا كينيدي وجيرسون كانا معروضان على برشلونة في بداية العام، إلا أن الفريق الكتالوني لم يرغب بهما، لينتقلا إلى تشيلسي وروما على التوالي.

ويلعب جونسالفيش مع فلومينينزي منذ عام 2013، كما يلعب مع منتخبات البرازيلي في المراحل السنية تحت 15 و17 سنة بانتظام.

وتعرض جونسالفيش لحادث سيارة في عام 2014، أبعدته عن الصورة لفترة قبل أن يعود للتألق من جديد ويسجل هدفا في 4 مشاركات كبديل مع الفريق الأول للفريق البرازيلي بالموسم المنقضي.