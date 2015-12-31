بالصور.. بدء تحويل مقلب قمامة "بئر العبد" بشمال سيناء لمسطح أخضر

بدأ مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ عملية تحويل مقلب القمامة على مدخل المدينة لمسطح أخضر.

قال عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن المقلب يقع على الطريق الدولى المزودج على مدخل المدينة، وينتظر أن يتم تحويل هذه المنطقة إلى مسطح أخضر على مساحة 12 ألف متر مربع، لتصبح واجهة خضراء للمدينة.

ومن جانبه، قال محمد عيد مدير العلاقات العامة والمشرف على قطاع البيئة بمجلس مدينة بئر العبد، إن المقلب فى منطقة منخفضة، وتم حفرها لعمق 20 مترًا للتخلص من كافة القمامة الموجودة وردمها وتسويتها تباعًا، ثم عمل شبكة مياه وزراعتها فى مدة تصل إلى 3 أشهر.

وأوضح أن القمامة بالمدينة ستنقل فى المكب المخصص لمجلس مدينة بئر العبد جنوب المدينة، لافتًا إلى أن مجلس المدينة بالتعاون مع متطوعين من الأهالى سبق ونفذ عملية تسوية وتشجير محيط الطريق الدولى المار وسط المدينة.



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