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جامعة المنيا تنظم المهرجان الختامى للأنشطة الرياضية

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جامعة المنيا تنظم المهرجان الختامى للأنشطة الرياضية جامعة المنيا تنظم المهرجان الختامى للأنشطة الرياضية
نظم قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، المهرجان الختامى لمادة تنظيم الأنشطة الرياضية، تحت شعار"الإدارة علم وفن".

وشارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بالحضور، ومحسن أبو النور عميد كلية التربية الرياضية، وهانى حسن كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعادل حسن رئيس قسم الإدارة الرياضية وجيهان فكرى عميد كلية طب الأسنان، ومحمد فتحى المشرف على المهرجان وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد أن المهرجان عرض به عدة فقرات متنوعة، حيث بدأت بعرض الأعلام للطلاب تلاها عرض وطنى للطالبات، وعروض تمرينات رياضية للطلبة وعروض فنية متنوعة.

وفى نهاية الحفل كرم الدكتور جمال أبو المجد كل من له دور بالمشاركة والتنظيم فى هذا المهرجان من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية.
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