الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن بسبب ماس كهربائى بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية شبيشر التابعة لمركز منوف، وذلك نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية شبيشر التابعة لمركز منوف، وذلك نتيجة ماس كهربائى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق الذى تسبب فى نقوق 100 دجاجة.

> تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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