«النقل»: تأخيرات القطارات أمس تراوحت بين «30-45» دقيقة

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الخميس، إن التأخيرات في قطارات أمس الأربعاء، على جميع الخطوط تراوحت ما بين 30 – 45 دقيقة.

وأضافت الوزارة، أن عدد القطارات العاملة بالوجه القبلي كان 76 قطارً تأخر منها 8 قطارات بنسبة تأخير 10%، ومتوسط التأخير 45 دقيقة، بينما كان عدد القطارات العاملة بالوجه البحري 120 تأخر منها 7 قطارات بنسبة تأخير 6 %، ومتوسط التأخير 30 دقيقة.

وتابعت الوزارة، فيما يخص قطارات المسافات القصيرة، أن عدد القطارات العاملة أمس بلغ 729 قطارً تأخر منها 52 قطارً بنسبة تأخير 7 %، ومتوسط التأخير 35 دقيقة.

وأشار البيان إلى أن التأخيرات المتوقعة في القطارات اليوم على خط “القاهرة – الإسكندرية” تبلغ 25 دقيقة، خط “القاهرة – السد العالي” 45 دقيقة، خط “بنها – بورسعيد” 15 دقيقة، وخط “طنطا – المنصورة – دمياط” 20 دقيقة، وذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات.

وناشدت هيئة السكك الحديدية السادة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة (محطات – قطارات)، حيث أنها ملك للراكب، وهو المنتفع الأول منها، مشيرةً إلى أن أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات هي “01274422925 – 0225753555 – 147″ استعلامات “1166 – 090071166″