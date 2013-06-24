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"آسف ياريس": إذا فرحت بقتل الشيعة اليوم فأنتظر منك أن تحلل قتل الأقباط والمعارضة غدا

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"آسف ياريس": إذا فرحت بقتل الشيعة اليوم فأنتظر منك أن تحلل قتل الأقباط والمعارضة غدا "آسف ياريس": إذا فرحت بقتل الشيعة اليوم فأنتظر منك أن تحلل قتل الأقباط والمعارضة غدا

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

استنكرت صفحة "أنا آسف ياريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، مقتل أربعة من الشيعة مساء أمس في قرية "أبومسلم".

وكتب الأدمن عبر الصفحة الرسمية لهم على "فيس بوك"، إذا حللت وفرحت بقتل الشيعة اليوم في ، فأنتظر منك أن تحلل قتل الأقباط غداً ثم قتل المعارضة بعد غد فى مصر والحجة واحدة "أنهم خطر على الإسلام".

وأضاف "لا تسألوا الشيعي لماذا في مصر تشيع، ولكن أسألوا أمير المؤمنين محمد مرسي لماذا سمح لهم في مصر بالتشيع.. ولكم في رحلات السياحة الإيرانية عبرة يا أولى الألباب".

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