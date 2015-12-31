القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 4 بنادق آلية وخرطوش و500 قرص مخدر بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و500 قرص مخدر و4 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث، من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش و500 قرص مخدر و4 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة بينهم "ح ف ك" ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات وبحوزته عدد (21 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، وعدد (500) قرص مخدر "بقصـد الاتجار" وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز الدلنجات.

>وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.