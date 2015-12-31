أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مقهى تعدى على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة بسبب الإشغالات

Google+ Print
ضبط صاحب مقهى تعدى على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة بسبب الإشغالات ضبط صاحب مقهى تعدى على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة بسبب الإشغالات
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مقهى تعدى بالسب والشتم على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والقائمين بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، يفيد بورد مذكرة لقسم أول شبرا الخيمة من المهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، متضمنة بلاغ "أحمد سامى" 32 سنة مساعد رئيس الحى للمتابعة الميدانية بحى غرب شبرا الخيمة أنه أثناء قيام مسئولى الحى بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة قام "أحمد .ح.أ" 24 سنة صاحب مقهى أهلاوى وبائع كبدة بالتعدى على القائمين بالحملة بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات والاستيلاء على الإشغالات الخاصة بالمقهى، والتى تم رفعها بواسطة الحملة وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بالحى رقم 3984 ق ب ج عبارة عن كسر المرآة اليسرى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه حال قيامه ببيع الكبده بجوار المقهى الخاص بوالده، حدثت مشادة كلامية بين عمال المقهى والعاملين بالحى إثر قيامهم برفع الإشغالات الخاصه بالمقهى على السيارة لمصادرتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28054 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015، وجار العرض علي النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365