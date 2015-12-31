ضبط صاحب مقهى تعدى على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة بسبب الإشغالات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مقهى تعدى بالسب والشتم على مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والقائمين بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، يفيد بورد مذكرة لقسم أول شبرا الخيمة من المهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، متضمنة بلاغ "أحمد سامى" 32 سنة مساعد رئيس الحى للمتابعة الميدانية بحى غرب شبرا الخيمة أنه أثناء قيام مسئولى الحى بحملة لرفع الإشغالات والمقاهى المخالفة بمنطقة المنشية الجديدة قام "أحمد .ح.أ" 24 سنة صاحب مقهى أهلاوى وبائع كبدة بالتعدى على القائمين بالحملة بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات والاستيلاء على الإشغالات الخاصة بالمقهى، والتى تم رفعها بواسطة الحملة وإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بالحى رقم 3984 ق ب ج عبارة عن كسر المرآة اليسرى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه حال قيامه ببيع الكبده بجوار المقهى الخاص بوالده، حدثت مشادة كلامية بين عمال المقهى والعاملين بالحى إثر قيامهم برفع الإشغالات الخاصه بالمقهى على السيارة لمصادرتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28054 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015، وجار العرض علي النيابة للتحقيق.

>