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إصابة 3 أفراد فى مشاجرة بين أولاد عمومة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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إصابة 3 أفراد فى مشاجرة بين أولاد عمومة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 3 أفراد فى مشاجرة بين أولاد عمومة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية
أصيب 3 أفراد بقرية الغورى التابعة لمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بين أولاد عمومة بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الغورى التابعة لمركز بركة السبع، ووجود مصابين.

وبالانتقال الفورى، تبين أن طرفى المشاجرة أولاد عمومة من عائلة فايد، وذلك فى مشاجرة بين أولاد عمومة بسبب خلافات على الجيرة، ونتج عنها إصابة 3 أفراد منهم، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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