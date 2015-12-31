ضبط 300 قرص مخدر بحوزة قهوجى دسها عاطل للزج به فى السجن بمطروح

لجأ عاطل بمدينة مرسى مطروح إلى حيلة دس 300 قرص مخدر فى صندوق دراجة بخارية، من أجل الزج بقهوجى فى السجن، للتخلص منه بسبب وجود خلافات بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بمنطقة الكيلو 2 بمدخل مدينة مرسى مطروح، من ضبط "محمد ع م" مواليد 1986، عاطل، مقيم بمنطقة الريفية، و"محمود ح ع"، مواليد 1988، قهوجى، مقيم الكيلو بمنطقة 2، وضبط بحوزة الثانى 300 قرص لعقار التامول المخدر، داخل صندوق الدراجة البخارية رقم 3038 مطروح ملكة.

وبالفحص تبين قيام المتهم الأول بوضع الأقراص المخدرة المضبوطة داخل صندوق الدراجة البخارية ملك الثاني وذلك لوجود خلافات بينهما. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.