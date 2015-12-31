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وفاة ربة منزل بعد الاشتباه بإصابتها بأنفلونزا الطيور فى سوهاج

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وفاة ربة منزل بعد الاشتباه بإصابتها بأنفلونزا الطيور فى سوهاج وفاة ربة منزل بعد الاشتباه بإصابتها بأنفلونزا الطيور فى سوهاج
توفيت ربة منزل بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج اليوم، بعد احتجازها بالمستشفى باشتباه إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، فى الوقت الذى تؤكد الصحة عدم وصول نتيجة عينات التحليل الخاصة بها من القاهرة حتى الآن.

ووصلت "ليلى . ا . م " 46 سنة إلى مستشفى حميات طهطا وتم تحويلها لمستشفى حميات سوهاج إثر إصابتها باشتباه بمرض أنفلونزا الطيور وتم أخذ عينة وإرسالها للمعامل بالوزارة.

وأكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أن نتيجة العينة لم تصل من المعامل حتى الآن لبيان مدى إصابتها من عدمه.

وأكد مصدر مسئول بمستشفى حميات سوهاج أن السيدة وصلت المستشفى فى حالة متأخرة بارتفاع فى درجة الحرارة، وضيق فى التنفس، وأن المستشفى كان يتخذ الإجراءات اللازمة لسفر الحالة للقاهرة لتلقى العلاج بعد تأخر حالتها، وتم إعداد ممرضين وطبيب وسيارة إسعاف لنقل المريضة، إلا أن المنية وافتها قبل سفرها، وتم تسليم الجثمان لأهليتها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة.

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مصر 365