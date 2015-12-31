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بالصور.. المجلس التنفيذى لمدينة لأقصر يناقش جدول الأعمال باجتماعه السابع

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بالصور.. المجلس التنفيذى لمدينة لأقصر يناقش جدول الأعمال باجتماعه السابع بالصور.. المجلس التنفيذى لمدينة لأقصر يناقش جدول الأعمال باجتماعه السابع
عقد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، الاجتماع السابع للمجلس التنفيذى والثالث خلال شهر ديسمبر، بمقر قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الأقصر، وبحضور أحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر، ومديرى الإدارات الخدمية، ورؤساء الأحياء بمدينة الأقصر، لمناقشة أهم الموضوعات والمشاكل لعرضها على المجلس التنفيذى القادم لمحافظة الأقصر والعمل على حل تلك المشكلات.

وجاء على أولويات قضايا المجلس بتقديم ثلاثة موضوعات الأول منها كان عبارة عن شكوى مقدمة من منطقة تليفونات الأقصر، بشأن عدم التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المخصصة الأمر الذى يؤدى إلى تزاحم الموظفين وعدم وصولهم لأعمالهم صباحاً وتأخيرهم عن مواعيد العمل وكذلك تأخير عودتهم بعد الانتهاء من أوقات العمل الرسمية، والموضوع الثانى هو الشكوى المقدمة من سكان شارع التليفزيون، بشأن تضرر السكان من الزحام الشديد والاختناق المرورى بشارع التليفزيون، حيث يقوم مالكى السيارات بكافة أنواعها بالوقوف على جانبى الطريق ذهاباً وإياباً مما يعوق حركة سير سيارات الطوارئ ، فى تحد صارخ لكافة قواعد ونظم المرور، والثالث الشكوى المقدمة من سكان منطقة صلاح الدين، بشأن تهذيب كافة الأشجار الملاصقة لسور فندق ونتر بالاس الخلفى ، حيث تكاثرت أفرع الأشجار على الأرض بتلك المنطقة ، الأمر الذى يحجب الإضاءة وعرقلة حركة سير السيارات ، مما يؤدى إلى قيام سائقى السيارات بالسير بطريقة غير أمنة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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