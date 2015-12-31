انطلاق فعاليات ملتقى التعلم بمدارس بئر العبد فى شمال سيناء

نظمت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء، ملتقى التعلم النشط 2015، وتضمن فعاليات أظهرت مواهب طلبة مدارس بئر العبد المختلفة.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الفعاليات انطلقت بحضور النائب "رمضان سرحان" عضو مجلس النواب، و"منصور عبد الرحمن البلونى"، مدير عام إدارة بئر العبد التعليمية، وأشرف على الفعاليات "زين النجار" مدير قسم التعليم الابتدائى، و"مديحة صالح" منسق التعلم النشط بالإدارة، و"الدكتورة أزهار تله" مسئول الجودة ومنسق التعلم النشط بالمديرية.

وأضاف "الشاعر" أن الفعاليات تضمنت عروضًا رياضية وفنية، واستعراض مواهب أدبية، وعرضًا لنشاط قوافل التعلم النشط فى الفصل الدراسى الأول 2015 -2016، وتجارب مدارس بئر العبد، ومشاريع ومنتجات الطلاب فى التعلم النشط.

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