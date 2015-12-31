مدير أمن الغربية يستعرض خطط تأمين أعياد الكريسماس مع قائد المنطقة العسكرية

استقبل اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وبعض ضباط القوات المسلحة، بحضور قيادات مديرية الأمن، بمكتب مدير أمن الغربية، حيث عقدوا اجتماعا فيما بينهم.

وتناول الاجتماع الذى عقد بمكتب اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، الخطط التى وضعتها مديرية الأمن، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين أعياد الإخوة الأقباط واحتفالات الكريسماس.



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