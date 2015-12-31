وصول 350 سيارة لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ميلاتى 3 وعلى متنها 15 ألف و401 طن زيت نخيل قادمة من جدة، كما يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة سى ام ايه رتيافيتا وعلى متنها 1897 حاوية قادمة من جدة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة مسرة وعلى متنها 240 راكب و22 سيارة و22 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 300 راكب و27 سيارة و7 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 57 شاحنة و10 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 93 شاحنة و32 سيارة و80 راكب، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 300 راكب و27 سيارة و7 شاحنة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 79 شاحنة و7 راكب.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 70 شاحنة و6 راكب كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 524 راكب و13 سيارة و20 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و10 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و11 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 582 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و12 شاحنة، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 42 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 42 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 930 راكب منهم 250 معتمر و6 باص عمرة و2 باص جيت و1 سيارة و5 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 250 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و1 مينى باص خلال رحلتين والسفينة بريدج وعلى متنها 102 شاحنة خلال رحلتين، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 574 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و7 سيارة و6 شاحنة والعبارة برنسيسة وعلى متنها 40 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 38 شاحنة.