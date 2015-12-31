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محافظ الغربية ومدير الأمن يناقشان الاستعدادات الأمنية لأعياد الأقباط

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محافظ الغربية ومدير الأمن يناقشان الاستعدادات الأمنية لأعياد الأقباط محافظ الغربية ومدير الأمن يناقشان الاستعدادات الأمنية لأعياد الأقباط
استقبل اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بنادى ضباط الشرطـة، بحضور اللواء حسام خليفة نائب مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد دكتور علاء عبد المعطي مدير قطاع الأمن الوطنى بالغربية والعميد عطا الله طه مفتش الداخلية والعقيد عبد الحميد بدر مفتش الأمن العام بالغربية وقيادات المديرية، بحضور اللواء حيدر منصور مدير الرقابة الإدارية والعقيد أحمد يحي المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع بحث الاستعدادات الأمنية بالمحافظة خلال احتفالات الأخوة الأقباط بأعيادهـــم واحتفالات الكريسماس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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