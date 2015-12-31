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وصول 258 سائح لميناء شرم الشيخ

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وصول 258 سائح لميناء شرم الشيخ وصول 258 سائح لميناء شرم الشيخ
استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 258 سائح من مختلف الجنسيات و173 طاقم قادمة من ميناء العقبة وذلك فى إطار جولاتها الأسبوعية بموانئ البحر الأحمر.

وأكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات ورفع درجة الاستعداد داخل الميناء لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

وتم التنسيق مع التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين لزيارة مناطق رأس محمد وسانت كاترين ودهب والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء وتأكيدا لتوافر الأمن والأمان بمدينة شرم الشيخ.

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مصر 365