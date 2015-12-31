55 % نسبة الإشغالات السياحية بالعين السخنة خلال احتفالات رأس السنة

أكد محمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، أن نسب الإشغالات السياحية باحتفالات رأس السنة بلغت 55% فقط، وهو أقل بنسبة 30% عن العام الماضى، بسبب إلغاء عدد كبير من النزلاء والسائحين الحجوزات بفنادق السخنة والتوجه إلى شرم الشيخ والاستفادة من العروض وانخفاض الأسعار بفنادق شرم.

وأضاف مدير عام مكتب وزارة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان مقررا إقامة عدد من الحفالات الغنائية اليوم ضمن الموسم السياحى والاحتفال بالعام الجديد وعيد الميلاد، ومن المتوقع أن يتم إلغاء بعضها بسبب الأجواء وتغيرات الطقس.

وأشار "جودة" إلى أن نسبة الإشغالات فى رأس السنة لعام 2014 بلغت قرابة 85% بسبب الاستقرار السياسى النسبى التى كانت تشهدها البلاد فى هذا الوقت، وخلال عام 2015 بلغت ما بين 60 إلى 80% وكان من المنتظر أن تزيد عن هذه النسبة لولا التغير فى أحوال الطقس بشكل ملحوظ.