صور| ضبط 22 قضية تموينية مختلفة في حملة مكبرة بسوهاج‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج من شن حملة أمنية مكبرة فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 قضية تموينية مختلفة بيانها كالتالـي :-” ضبط حمادة عبد السميع عبد المجيد، 40 سنة صاحب محطة بنزين – ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بالتصرف في 14طن بنزين 80 من حصة المحطة وبيعها بالسوق السوداء وعدم الإحتفاظ بسجل 21 بترول بالمحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19508 جنح مركز المراغة لسنة 2015، كما تم ضبط فتحي زناتي رضوان 52 سنة صاحب محل حلواني – ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته نشاط تجاري بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحه للإستهلاك الآدمي وتم ضبط 337 كجم حلويات ومواد تصنيع مختلفة الأنواع، وأسطوانة بوتاجاز، وعجانه بموتور كهربائي، وميزان، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال قسم أول سوهاج”.

كما تم ضبط كل من :”أمير ثروت كامل 28 سنة صاحب محل فطائر ومشروبات – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط 5 كجم بليلة حمص، و13عبوة عصير وبن محمص وسادة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال قسم ثان سوهاج، وضبط محمد توفيق فرغل 43 سنة صاحب محل مجمدات – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط 20 كجم [ لحوم – كبده – شاورمه ]، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12 أحوال قسم أول سوهاج”.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من :”مينا رياض صدقي 24 سنة صاحب محل هواتف محمولة – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وتم ضبط 2 خط هاتف محمول– تحرر عن ذلك المحضر رقم 41 أحوال قسم ثان سوهاج، وضبط 5118 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر – تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم أول سوهاج، و129 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر – تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال قسم أول سوهاج “.

كمـــا تـــم ضبــــط: 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضية عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و2 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وقضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز”.