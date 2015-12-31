طائرات التحالف تقصف قاعدة «الديلمي» في صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربي، فجر اليوم، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن 4 انفجارات قوية سمعت تدوى فى أرجاء قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت القاعدة أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع.

واستمرت الطائرات فى طلعاته الاستكشافية فوق العاصمة صنعاء منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم وسط غياب تام للمضادات الأرضية.

ومن ناحية أخرى قصف الطائرات مساء أمس معسكر المنار بمديرية الحيمة الخارجية بضواحى العاصمة على طريق صنعاء الحديدة الذى تتمركز فيه عناصر الميليشيات.