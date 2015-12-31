ضبط 5219زجاجة خمور داخل محل غير مرخص في سوهاج

تمكن ضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5219 زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع بمحل بيع خمور غير مرخص بمركز جرجا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام “ن غ “، 28 سنة حاصل علي بكالوريوس ويقيم دائرة قسم جرجا، بالإتجار في المواد الكحولية والخمور بالمحل الخاص به بذات الناحية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وبتفتيشه تم ضبط :-”5219 زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع، و1350 جنيهاً من متحصلات البيع، و3 قطع طولية الشكل من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر”.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأن المبلغ المالي من حصيله البيع.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال قسم جرجا جاري العرض علي النيابة.