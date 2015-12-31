أمطار متوسطة على الإسكندرية واستمرار الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

تعرضت محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، صباح اليوم الخميس، لأمطار خفيفة ومتوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة سير المشاه أو السيارات بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وصرح المكلف بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء فتحي طه بأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على الأرصفة , وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم .

وقد دفعت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي بسيارات “شفط “تحسبا لتجمع مياه الأمطار والعمل على تصريفها ومنع تراكمها بالميادين والشوارع .

عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتسيير وتسهيل حركة المشاه ومرور السيارات ومنع تكدسها وتحقيق السيولة المرورية .

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة «أنواء عيد الميلاد» وهي نوة تصاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح غربية وتستمر يومين.