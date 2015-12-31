الأمم المتحدة: 170فلسطينيًا و26 إسرائيليًا قتلوا خلال 2015

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 170 فلسطينيًا و26 إسرائيليًا قد قتلوا حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك في هجمات واشتباكات شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم الخميس، أنه قد تم تسجيل (141) من القتلى الفلسطينيين، و(22) من القتلى الإسرائيليين، وذلك منذ بدء التصعيد الحالي للعنف في أول أكتوبر الماضي .

وأوضحت (أوتشا)، أن نحو 15377 فلسطينيًا و350 إسرائيليًا قد أُصيبوا خلال العام الجاري، فيما تم تسجيل أكثر من 90 بالمائة من الإصابات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكانت الغالبية العظمى أثناء المظاهرات والاشتباكات، بينما نجمت 56 بالمائة من الإصابات جراء استنشاق الغاز المُسيل للدموع التي استدعت التدخل الطبي، و25 بالمائة جراء إطلاق الرصاص المطاطي (أوالرصاص المغلف بالمطاط)، و14 بالمائة جراء استخدام الذخيرة الحية، في حين أن باقي الإصابات نجمت جراء الاعتداء الجسدي .

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية قد هدمت 539 مبنى يمتلكها فلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك خلال العام الجاري، مما أدى إلى تهجير 742 فلسطينيًا، وأثرت على 2600 آخرين، وأن الغالبية العظمى من هذه المباني هدمت لعدم حصولها على تراخيص للبناء، فيما نفذت 19 عملية هدم عقابية لمنازل عائلات فلسطينيين، ومنازل مجاورة لها لمشتبه بهم في تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.