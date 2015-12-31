4 أطفال شغلوا العالم خلال العام 2015

فلسطين_ سيدتي وطفلك

مرت خلال العام 2015 عدة حوادث لأطفال لن ينساها العالم، وتصدرت صورهم واجهات وكالات الأنباء، ولاحقتهم التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

«سيدتي نت» جمعت بعض حكايات الأطفال وصورهم؛ لأن نسيانهم سيكون صعباً، وسنحمل قصصهم معنا في العام الجديد.

• الطفل السوري الذي مات غريقاً وألقى البحر جثته على الشاطئ، وهو الطفل «ألان الكردي»، وقد هزت صورته وهو ملقى على شاطئ البحر العالم بل الكرة الأرضية.

• الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من محرقة قام بها الصهاينة بحق أسرة فلسطينية؛ حيث أحرقوا العائلة كلها، ولم يبق حياً سوى الطفل الصغير الذي يعيش الآن في كنف جده.

• الطفل الجزائري الذي لم يعرف اسمه حتى الآن، ولكن عدسة جريئة اقتنصت انعكاس الشمس على وجهه، والتقطت له صورة حيث شكل انعكاس الشمس على وجهه رسماً كاملاً لخريطة فلسطين.

• الطفل أولي تريزيه البريطاني الذي شغل العالم؛ بسبب عيب خلقي غريب وخطير؛ حيث ولد بحالة نادرة، وهي نمو دماغه من خلال شق في جمجمته في أنفه، وقد خضع الطفل لعدة عمليات حتى يستطيع التنفس، وقد تعافى الطفل أولي تريزيه، ولكن بقيت صورة وجهه غريبة تتقبلها أمه بكل حب.