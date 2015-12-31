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تشكيل مجلس أمناء " جائزة الشارقة للعمل التطوعي "

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تشكيل مجلس أمناء " جائزة الشارقة للعمل التطوعي " تشكيل مجلس أمناء " جائزة الشارقة للعمل التطوعي "

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء " جائزة الشارقة للعمل التطوعي ".

ونص القرار رقم  10 لسنة 2015 على أن يرأس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي في إمارة الشارقة السيدة عفاف ابراهيم المري  وعضوية كل من السادة .. جاسم محمد الحمادي أمينا عاما للمجلس و حميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبدالله الخيال و عيسى هلال الحزامي و مصبح سعيد بالعجيد الكتبي وفاطمة موسى البلوشي و إيمان راشد سيف.

 ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له.

 وحدد القرار مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له و يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد و يجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه فيما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
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