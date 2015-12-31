ضبط سيارة مسروقة وإزالة 20 حالة تعد على الأراضى بالبحيرة

تمكن النقيب هاشم أبوغزالة معاون مباحث المرور بالبحيرة بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط السيارة رقم 8283 ملاكى البحيرة (لوحات غير أميرية) ماركة هيونداى خضراء اللون موديل 1997 فر قائدها هارباً .

بالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 72716 موتور رقم 9550 ومنصرف لها لوحات رقم ر ف 2418 ومرخصة بوحدة مرور العجوزة جيزة باسم شركة أردمان أبس لهندسة التربة ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4553/2013 جنح قسم العجوزة جيزة، عن بلاغ محمود عوض محمد مبروك بتاريخ 9/3/2013، وتحرر المحضر 40 أحوال مركز شرطة الدلنجات لسنة 2015 .

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة اليوم، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالتنسيق ومديرية الزراعة والوحدات المحلية لمراكز المحمودية- حوش عيسى - إيتاى البارود - أبو حمص - كفر الدوار وحماية الأراضى، فقد أسفرت عن تنفيذ الأتى (4) قرارات إزالة صادر من الإدارة العامة لحماية نهر النيل بمأخذ المياه بمحطة مياه الشرب بسنبادة مركز المحمودية منازل وأعمدة خرسانية.

كما تمت إزالة (16) حالة تعد على الأرض الزراعية "أسوار، قواعد، وسملات خرسانية" وجارى استمرار الجهود لتنفيذ كافة التعديات والأحكام ، وتحرر المحضر رقم5770/2015 إدارى مركز المحمودية .