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ضبط مصنع لتصنيع السلع والمنتجات الغذائية للأطفال بدون ترخيص فى القليوبية

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ضبط مصنع لتصنيع السلع والمنتجات الغذائية للأطفال بدون ترخيص فى القليوبية ضبط مصنع لتصنيع السلع والمنتجات الغذائية للأطفال بدون ترخيص فى القليوبية
قامت مديرية بالقليوبية بالتعاون مع مباحث التموين بحملة مكبرة على أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع السلع والمنتجات الغذائية للأطفال بدون ترخيص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين، يفيد بضبط مصطفى "م" المسئول عن مصنع لتصنيع السلع ولقيامه بإنتاج سناكس أطفال وعصائر بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير حاصل على موافقة وزارة الصحة لإنتاج تلك الأغذية، حيث تم ضبط 600 كيس سناكس منتج نهائى 800 كيس سناكس منتج نهائى غير معبأ و2 طن ذرة فشار و950 عبوة عصير هدية بدون بيانات و3 ماكينات تعبئة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى إرسال عينات منها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لفحصها بمعرفة مفتشى الأغذيه لبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى من عدمه .
>تحرر عن ذلك المحضر رقم 29288 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م .

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مصر 365

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