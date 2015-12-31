طريقة الجدول والنجوم أفضل الطرق لثواب الطفل وعقابه.. تعرف عليها

يواجه الأب والأم صعوبة بالغة فى إقناع أطفالهم بالاستماع إلى نصائحهم، وهو ما يجعلهم يتعاملون معهم بعنف شديد حتى ينفذوا أوامرهم وهو الخطأ الكبير الذى يقع فيه الكثيرون.

وتوضح الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال، الطريقة المثالية لإقناع الطفل بالأوامر التى تريد تنفيذها ووسيلة الثواب والعقاب المناسبة له، وتقول: "يقوم الأب والأم بعمل جدول يحتوى على كل ما يحبه الطفل من ألعاب ورحلات تنزه أمام كل نقطة نجوم تقوم أنت بتقدريها للطفل، مثل رحلة تنزه = 20 نجمة، حديقة الحيوان = 12 نجمة، شراء لعبة = 30 نجمة، قطعة شيكولاته = 10 نجوم وهكذا.

وتضيف: "نضع هذه القوائم معلقة على الثلاجة أو على باب غرفته مع توضيح عدد النجوم التى يجب أن يجمعها الطفل حتى يحصل على المقابل لها، وبمجرد رغبة الطفل فى الحصول على شىء منها سيقوم بتنفيذ كل رغباتك ويزيد عليها حتى تقوم أنت بجمع النجوم وشراء ما يرغب فيه.

وعلى الأب والأم أن يتفقا على عدم كسر الاتفاق مع الطفل مهما حدث حتى يتعلم أن الإنصات إلى حديث الأهل أمر مهم، ومنها سيتعلم مناقشة أفراد الأسرة فى أوامرهم وتكوين وجهة نظر خاصة به ومحاولة إقناع الأب والأم بها حتى يأخذ نجوم أكثر.

وتشير "نبيلة": "على الأب والأم عدم استغلال هذه الطريقة فقط لإرضاء نفسه واستعباد الطفل فى تنفيذ أوامر ليس لها أهمية حتى لا تؤثر بالسلب على تكوين شخصية الطفل، وعندما يقوم الطفل من نفسه بعمل شىء حسن دون توجيه من أحد عليك إعطائه نجومًا أكثر لعمل شىء محبب إلى قلبه، وعند قيام الطفل بعمل غير مقبول يتم حذف نجمة أو نجمتين على حسب المخالفة التى ارتكبها، لا يجب التنازل مطلقًا والتسامح فى وضع النجوم أو حذفها أو إعطاء شىء من الأشياء التى تم تحديدها.

وتوضح أنه يمكن للطفل تجاهل هذا النظام فى الأيام الأولى لتنفيذه ولكن الإصرار والجدية فى تنفيذه سيجعله يأخذ الموضوع على محمل الجدية.