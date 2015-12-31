رئيس محكمة سوهاج: 17316 قضية خلع وطلاق ونفقة بالمحافظة فى 2015

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الاستئناف، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، إن عدد القضايا التى نظرت خلال عام 2015، 17 ألفا و316 قضية خلع وطلاق ونفقة ورؤيا وغيرها، مضيفا أن ذلك يمثل خطورة بالغة خلال السنوات القادمة بين الأسر المتخاصمة، ويتطلب قيام الجهات المعنية ببحث أسباب كثرة هذه الوقائع.

وأضاف المستشار عبد المنعم عبد الستار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قضايا الأسرة تزداد يومًا بعد يوم، وأن دور مكاتب الأسرة يتمثل فى مساعدة المرأة التى لا تستطيع رفع دعوى أو ليس لديها قدرة مالية، حيث يتخذ المختصون بالمكتب وهم أخصائى قانونى واجتماعى وآخر إدارى، كل ما يلزم برفع دعواها أمام المحكمة دون تكبد أى نفقات.

وأكد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، أن المحكمة أنشأت أول مكتب فى صعيد مصر فى شئون المرأة والطفل، منوط به قضايا العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى وكذلك ضد الطفل من أجل رعايتهم والحفاظ على حقوقهم ومتابعة الأحكام الصادرة، ولا شك أن قضايا الأسرة فى ازدياد مستمر بمختلف أنواعها رغم سرعة الفصل فى هذا النوع من الدعاوى.

وأوضح أنه بناء على تعليمات مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى، تم تمكين بعض الموظفين من متابعة النواحى الأمنية بالاشتراك مع رجال الشرطة المتواجدين بالمحكمة، وتزويد الوزارة المحكمة بكاميرات للمراقبة فى كافة جوانبها، كما تم تم تركيب بوابة الكترونية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن التأمين على ما يرام من قبل رجال الشرطة لحماية المجمع.

وطالب المستشار عبد المنعم عبد الستار بتسليح القضاة وأعضاء النيابة، والتصريح لهم بحمل سلاح، مشيرًا إلى أن الكثير منهم يملك سلاحه الشخصى.