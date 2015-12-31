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المالية تتحمل اشتراكات غير القادرين فى مشروع التأمين الصحى الجديد

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المالية تتحمل اشتراكات غير القادرين فى مشروع التأمين الصحى الجديد المالية تتحمل اشتراكات غير القادرين فى مشروع التأمين الصحى الجديد
أكد الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، يقوم على التكافل وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحى الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى، ويتلافى عيوب القوانين الحالية والنظام التأمينى الحالى، وهو نظام تكافلى اجتماعى، ونظام إلزامى، كما أن وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى.

وتابع محمد معيط، أن القانون يسهم فى رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى ، لافتا إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، نظام إلزامى، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.

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