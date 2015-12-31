محكمة بريطانية تقضي بالمؤبد على «المفجر الصامت» وزوجته لتخطيطهما لهجوم إرهابي

أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا بالسجن المؤبد على رجل وزوجته السابقة، بعد إدانتهما بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في الذكرى العاشرة لتفجيرات لندن الدامية التي قتل فيها 52 شخصًا في 2005 ونفذها 4 متشددين.

> وحكمت المحكمة، الأربعاء، بالسجن لمدة 27 عامًا على الأقل على الزوج واسمه محمد رحمن (25 عامًا) والذي استخدم اسم “المفجر الصامت” على حسابه في تويتر، وسأل متابعيه ما إذا كان يجب أن يفجر مركزا للتسوق أو شبكة قطارات الأنفاق في لندن.

وحكم القاضي جيريمي بيكر على سناء أحمد خان (24 عاما) زوجة رحمن السابقة، بالسجن 25 عاما على الأقل بعد إدانتها بالتهم الموجهة إليها الثلاثاء.

وبحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” ، تزوجت “سناء” من “رحمن” وقت التخطيط للجريمة، إلا أنها كشفت أثناء المحاكمة أنها طلقت منه.

وصادرت الشرطة أكثر من 10 كلغ من نترات اليوريا التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة كبيرة في منزل رحمن، الذي سجل فيلما لنفسه يجرب المتفجرات في حديقته الخلفية.