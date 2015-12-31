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المرصد السوري :46قتيلاً ومصابًا في تفجيرات «القامشلي»

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المرصد السوري :46قتيلاً ومصابًا في تفجيرات «القامشلي» المرصد السوري :46قتيلاً ومصابًا في تفجيرات «القامشلي»

أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد القتلي جراء التفجيرات التى استهدفت ثلاثة مطاعم في أحياء تقع تحت سيطرة النظام في مدينة «القامشلي» بشمال شرق سوريا إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 30 آخرين مساء الاربعاء.

واعلنت قناة «العربية» الخميس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله: “قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 بجروح جراء 3 تفجيرات أحدها انتحاري استهدفت مدينة القامشلي” الواقعة في محافظة الحسكة.

واستهدفت التفجيرات ثلاثة مطاعم معروفة ومكتظة بروادها في المدينة عشية الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية, حيث دخل انتحاري إلى أحد المطاعم الكائن في منطقة الوسطى ذات الغالبية المسيحية قبل أن يقدم على تفجير نفسه.

ووقع الانفجار الثاني في مطعم آخر يقع في شارع سياحي راق في المنطقة ذاتها. وبحسب المرصد السوري, تقع المطاعم الثلاثة المستهدفة في منطقة تحت سيطرة قوات النظام التي تتقاسم والقوات الكردية السيطرة على المدينة.

من جهتها أوردت «وكالة أعماق الإخبارية» القريبة من تنظيم داعش أن مقاتلي التنظيم هم من نفذوا هذه التفجيرات. وشهدت المدينة قبل اسبوعين توترا بين الطرفين على خلفية اعتداء أحد عناصر قوات النظام على سيارة تابعة للشرطة الكردية, تطور إلى إطلاق نار واستنفار أمني في المدينة.

 

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أونا

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