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مقتل أحمد الإدريسي قائد عمليات المقاومة الشعبية في اليمن

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مقتل أحمد الإدريسي قائد عمليات المقاومة الشعبية في اليمن مقتل أحمد الإدريسي قائد عمليات المقاومة الشعبية في اليمن

القيادي أحمد الإدريسي

اغتال مسلحون مجهولون أحمد الإدريسى القيادي الكبير في المقاومة الشعبية الجنوبية بمدينة عدن ونقلت صحيفةعدن الغد الإلكترونية عن شهود عيان قولهم : إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل أطلقوا الرصاص على الإدريسى ومرافقيه الليلة الماضية لحظة خروجه من فندق «جنة عدن» بشارع التسعين بحى المنصورة وتم نقلهم على الفور للمستشفى ولكنه توفى قبل وصوله إلى المستشفى.

وأفدت مصادر طبية أن 3 من مرافقي الإدريسى قتلوا في الحادث وأصيب عدد آخر اثنان منهم حالتهما خطرةوالإدريسى هو أحد كبار قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة في عدن وكان أحدد أبرز القيادات التي نادت باستقلال الجنوب منذ عام 2007 فطاردته عناصر الأمن القومى والأمن المركزي منذ ذلك الوقت ورصدت جائزة مالية لاعتقاله لكنها فشلت،بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وفى الحرب التى شنتها مليشيات  الحوثيين وصالح على عدن في مارس الماضي اختير قائدا للمقاومة فى عدة مديريات بعدن وكانت آخر أعمال الإدريسى تسليم ميناء المنطقة الحرة إلى قيادة محافظة عدن بعد شهور من تأمين وحراسة هذه المنشأة الحيوية من قبل المقاومة وتم أمس إحلال قوات أمنية بدلا منها.

وتشهد عدن عمليات اغتيال لشخصيات في المقاومة وأخرى عسكرية وأمنية منذ تحريرها فى شهر يوليو الماضى كما تم اغتيال قاضيين خلال الشهر الحالة كان أخرهما أمس الأول.

 

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