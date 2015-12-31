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مرتضى يعلن انتقال حارس الزمالك للمصري

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مرتضى يعلن انتقال حارس الزمالك للمصري مرتضى يعلن انتقال حارس الزمالك للمصري

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انتقال حارس مرمى الفريق الأول محمد أبو جبل إلى المصري.

وانضم محمد أبو جبل في سبتمبر 2013 إلى الزمالك من إنبي في صفقة انتقال حر.

ولعب أبو جبل 14 مباراة مع الزمالك اهتزت شباكه 11 مرة وحافظ على نظافة شباكه ست مرات في بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا فقط.

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الأربعاء: "أبو جبل سينتقل رسميا للمصري البورسعيدي بعد اجتماعي يوم الخميس مع سمير حلبية رئيس النادي".

وأضاف "هذا سيكون دعم منّا لشعب بورسعيد وجماهير النادي ودعم للتوأم حسام وإبراهيم حسن مثلما دعمنا طارق يحيى في طلائع الجيش بأبنائنا أحمد عيد وعلاء علي".

ويحرس مرمى الزمالك باستمرار أحمد الشناوي فيما ظهر محمود جنش الموسم الماضي في بطولة كأس التي كان سببا فيها بتألقه في ركلات الترجيح.

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